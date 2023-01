Ligue 2 : Sochaux refuse de décaler le match contre Caen programmé le jour des obsèques de la femme de Stéphane Moulin

Alors que Caen a demandé à décaler son match de Ligue 2, programmé samedi à Sochaux, en raison des obsèques de la femme de son entraîneur Stéphane Moulin prévues le même jour, le club doubiste s’y est opposé.

Une décision incompréhensible. Le FC Sochaux a refusé, ce jeudi, de décaler son match de la 19e journée de Ligue 2 programmé samedi (15h) contre Caen. Cette demande avait été formulée par le club normand après la triste disparition de la femme de l’entraîneur caennais Stéphane Moulin, et dont les obsèques sont prévues le même jour.

«Face à la nécessité de très vite devoir s’accorder sur une nouvelle programmation et au regard de ce que cela induit en termes d’organisation (et notamment la difficulté à mobiliser le personnel de contrôle et de sécurité adapté), le FCSM a dû malheureusement se résoudre à ce que le match se dispute le samedi 14 janvier à 15h», s’est justifié, dans un communiqué, le club doubiste, qui a proposé qu’une minute de silence soit observée avant la rencontre.

Le match de la 19e journée de @Ligue2BKT face au @SMCaen se disputera ce samedi 14 janvier à 15h comme initialement programmé.





Le Club a proposé qu'une minute de silence soit observée avant #FCSMSMC en mémoire d'Armelle Moulin, l’épouse de Stéphane Moulin. — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) January 12, 2023

Alors que la Ligue et le diffuseur de la rencontre avaient donné leur accord pour un report, ce refus n’est pas passé dans les rangs du Stade Malherbe de Caen. «Le football, c’est d’abord un jeu. Les clubs sont des familles. Malheureusement, tant que certains l’oublieront, on continuera à voir des comportements pathétiques», a posté sur Twitter Pierre-Antoine Capton, propriétaire de Caen.

Stéphane Moulin, qui s’était mis en retrait le 22 décembre dernier laissant sa place sur le banc à Patrice Sauvaget, a eu la douleur, ce mercredi, de perdre sa femme Armelle, qui luttait contre la maladie.