George Eddy : «Joel Embiid en équipe de France ? J'y crois totalement»

Dans une interview accordée au podcast NBA Corner, sur le site CNEWS.fr, George Eddy s’est dit confiant sur le fait de voir Joel Embiid rejoindre l’équipe de France aux JO de Paris, en 2024. Et pour le célèbre commentateur sportif de Canal+, son association avec Rudy Gobert et Victor Wembanyama pourrait être historique.

De nombreux supporters français en rêvent. Meilleur marqueur de la NBA la saison passée, et considéré comme un des meilleurs joueurs au monde, Joel Embiid – joueur intérieur imposant de 2m13 – a été officiellement naturalisé français en juillet dernier. Une naturalisation évoquée depuis 2018 par la superstar d’origine camerounaise, et dont la concrétisation lui permet aujourd’hui d’être sélectionnable en équipe de France.

En pleine préparation de l’Eurobasket, en août dernier, Vincent Collet, l’entraîneur de la sélection tricolore, n’avait pas caché ses intentions concernant la star des Sixers de Philadelphie : «Quand il sera complètement sélectionnable, je ne vois pas pourquoi je ne le sélectionnerais pas».

Interrogé à ce sujet dans le podcast «NBA Corner» sur le site CNEWS.fr, le commentateur sportif historique de Canal+, George Eddy – qui va commenter le NBA Paris Game en clair, et en direct, sur la chaîne cryptée ce 19 janvier à 21h – s’est montré à la fois confiant et enthousiaste à l’idée d’ajouter un joueur de ce calibre à l’effectif de l'équipe de France, qui compte déjà dans ses rangs le pivot Rudy Gobert, 2m16, ainsi que le phénomène Victor Wembanyama, 2m19.

«Joel Embiid en équipe de France ? J’y crois totalement. C’est une vraie possibilité. J’en ai parlé avec Boris Diaw qui est en contact permanent avec lui – c’est lui qui est l’intermédiaire entre la Fédération française et Joel Embiid – et Joel a beaucoup de respect pour Boris qui a des origines africaines, lui aussi, par le Sénégal. Et Boris dit que s’il s’est fait naturaliser français, c’est pour jouer en équipe de France», explique George Eddy.

Marquer l'histoire du basket

La France pourrait toutefois avoir de la concurrence après l’obtention par Joel Embiid d’un passeport américain en septembre dernier. Une démarche administrative qui ne change rien sur l’aspect sportif, selon le journaliste. Le pivot des Sixers de Philadelphie aurait la volonté de porter le maillot de l’équipe France avec l’objectif de battre les Américains lors des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Une victoire qui serait historique, pour le basket français mais aussi international.

«Pour des raisons de convenances, il s’est également fait naturaliser américain. Cela a réveillé la Fédération américaine, qui va essayer de le convaincre de venir jouer pour Team USA. Mais je pense que dans son esprit, lui veut jouer avec l’équipe de France et battre Team USA. Être encore plus fort et marquer l’histoire», lance-t-il.

Pour George Eddy, la présence de Joel Embiid dans l’effectif de l’équipe de France de basketball pourrait permettre à Vincent Collet d’aligner un cinq majeur ahurissant, avec trois pivots de plus de 2m13, dont les capacités défensives et offensives représenteraient un cauchemar absolu pour les nations adverses.

«Je ne sais pas si Joel Embiid viendra à la Coupe du monde. Je l’espère et je le souhaite. Vincent Collet aussi. Parce que ce serait la meilleure manière de préparer les JO 2024 à Paris, de jouer et peut-être de gagner la Coupe du monde avec Embiid, Wembanyama et Gobert. Ça nous donne le meilleur trio d’intérieur de l’histoire du basket mondial. Ce n’est pas moins que ça», s'enthousiasme-t-il.

«Joel Embiid est un candidat chaque saison pour le titre de MVP (meilleur joueur de la ligue, ndlr), il était le meilleur marqueur de la NBA la saison passée. Rudy Gobert a été élu meilleur défenseur à trois reprises. Et après, on a Victor Wembanyama qui peut être aussi bon que Rudy en défense, et aussi fort que Joel Embiid en attaque dans un bon jour. Vous vous rendez compte ? C’est du jamais vu. Le plus incroyable, ce serait de les faire jouer tous les trois ensembles, et de faire une défense de zone avec ces trois joueurs à l’arrière. Personne ne peut attaquer le panier. J’ai hâte de voir ça, et j’y crois fermement», ajoute George Eddy.