Football : Anne Hidalgo ne veut pas vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain, le club prêt «à quitter sa maison»

Le Parc des Princes «ne sera pas vendu» au PSG, a affirmé la maire de Paris Anne Hidalgo dans un entretien diffusé, ce samedi 14 janvier par Le Parisien, s'attirant le foudres du club de la capitale qui s'est dit prêt à «quitter sa maison».

Interrogée par Le Parisien, Anne Hidalgo a abordé le sujet de la vente du stade du Parc des Princes au club de la capitale, le Paris Saint-Germain. La maire a confirmé qu’aucune vente n’était à prévoir.

Le Parc des Princes «n’est pas à vendre» et «ne sera pas vendu» au Paris Saint-Germain, d’après Anne Hidalgo. Après ses déclarations, un porte-parole du club s'est dit «déçu et surpris» que la Mairie veuille «déloger le Paris Saint-Germain et ses supporters du Parc des Princes». «La maire force le PSG à quitter sa maison», regrette-t-il.

Le club répète qu'il a besoin d'un stade plus grand que les 45.000 places actuelles, modeste contenance au regard de ses concurrents européens et leurs stades de propriétés entre 60.000 et 90.000 places.

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, se lasse d’investir dans un stade qui n’appartient pas au club, et souhaite l’acquérir pour continuer à l’améliorer.

Dès le mois de novembre 2022, en pleine Coupe du monde au Qatar, le dirigeant qatari avait relancé le débat avec la mairie de Paris. Un débat qui pourrait donc rapidement se terminer.

«C'est une position ferme et définitive. Il s'agit d'un patrimoine exceptionnel des Parisiens», a de son côté ajouté Anne Hidalgo.

Le Paris Saint-Germain occupe le Parc des Princes depuis 1974.