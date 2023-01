Usain Bolt aurait été victime d'une fraude à hauteur de plusieurs millions de dollars

L'entreprise Stocks and Securities Limited est sous le viseur de la justice jamaïcaine, pour une fraude qui aurait touché Usain Bolt, l'ex sprinteur jamaïcain. La somme concernerait plusieurs millions de dollars.

Le meilleur sprinteur de l'histoire aurait-il été dupé ? C'est ce que les autorités jamaïcaines vont tenter de comprendre, après avoir ouvert une enquête sur une société de placement de fonds qui aurait fait perdre plusieurs millions de dollars à Usain Bolt.

L'entreprise en question, Stocks and Securities Limited, a été placée sous «surveillance renforcée» par la Commission des services financiers (FSC) de Jamaïque, le temps de procéder aux investigations.

«Toutes les mesures ont été prises pour connaître le fin mot de cette histoire», a déclaré Nugent Walker, l'agent de l'octuple champion olympique, au média Jamaica Gleaner. «L'ensemble de son porte-feuille (d'investissements) est en train d'être examiné», a-t-il précisé.

TVJ NEWS reports that the former manager of SSL has fleeced $1.2B JMD and counting from various accounts of at least 40 clients pic.twitter.com/1fDQ9hAH3h

— Sanade (@swxxtsanade) January 14, 2023