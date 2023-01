«Equipe de tapettes» : la banderole homophobe des supporters de Montpellier

Mécontents des résultats de leur équipe, les supporters de Montpellier ont exprimé leur colère, ce dimanche 15 janvier, lors de la réception de Nantes en Ligue 1, avec des pétards et des fumigènes, mais également en déployant des banderoles homophobes.

Le message n’est pas passé inaperçu dans les tribunes de La Mosson. Très remontés contre les mauvais résultats de leur équipe, les ultras de Montpellier ont exprimé leur colère, ce dimanche, à l’occasion de la venue de Nantes en Ligue 1. En guise de protestation, ils ont décidé de déserter leur tribune, située derrière l’un des buts, en début de rencontre.

Ils se sont aussi fait remarquer en déployant plusieurs banderoles insultantes mais également homophobes. Sur l’une d’elles, il était notamment écrit «Equipe de tapettes», et sur une autre «Allez tous vous faire en…..». Des messages qui ne devraient pas rester impunis. Le club héraultais pourrait être lourdement sanctionné par la commission de discipline de la LFP.

D’autant que les ultras montpelliérains n’en sont pas restés là. Après avoir fait «grève» pendant les 15 premières minutes, ils ont soudainement fait irruption dans les travées en jetant des pétards et des fumigènes sur la pelouse. Ces événements ont poussé l’arbitre à interrompre le match pendant de longues minutes, sous les yeux du président Laurent Nicollin dépité sur le banc.

Si le jeu a finalement repris, Montpellier, seulement 15e au classement avec deux points d’avance sur la zone rouge et sévèrement battu à Nice en milieu de semaine (6-1), a été réduit à neuf après les expulsions de Wahbi Khazri et Elye Wahi et était mené à la mi-temps par les Nantais (1-0). De quoi laisser craindre une troisième défaite consécutive en championnat, la 12e de la saison.