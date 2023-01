France-Arabie Saoudite, Mondial de handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France, qui a remporté ses deux premières rencontres face à la Pologne et l’Arabie Saoudite, affronte, ce lundi (18h), la Slovénie pour son troisième match au Mondial de handball. Voici le programme TV complet.

Des débuts parfaits pour les Bleus. L’équipe de France est entrée du bon pied dans le Championnat du monde de handball avec deux victoires contre la Pologne (26-24) et l’Arabie Saoudite (41-23), lui ouvrant les portes du tour principal. Et elle va maintenant devoir poursuivre sur cette lancée, ce lundi, face à la Slovénie pour aborder la deuxième partie de la compétition avec le plein de points en vue d’une qualification pour les quarts de finale.

«On sait que lundi, il n’y aura plus à réfléchir», a confié le sélectionneur tricolore Guillaume Gille, conscient qu’une victoire est primordiale pour aborder la suite plus sereinement. Et le niveau sera nettement plus élevé que face aux Saoudiens.

Car si les champions olympiques en titre n’ont pas eu à forcer leur talent pour venir à bout de l’Arabie Saoudite, ils devront être à la hauteur pour dompter la Slovénie, qui a également remporté ses deux premiers matchs, pour s’assurer la 1ère place du groupe B. Le premier objectif de Nikola Karabatic et des Bleus dans ce Mondial.

Le programme TV

Slovénie-France

Championnat du monde de handball

Lundi 16 janvier à 18h

A suivre en direct et en intégralité sur beIN SPORTS 1, accessible via MyCanal.