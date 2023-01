Ligue 1 : Lens et l'OM s'imposent, Lyon coule… ce qu’il faut retenir de la 19e journée

La 19e journée de Ligue 1 se déroule ce week-end. Entre les victoires de Lens et l’OM, la défaite de Lyon, voici tout ce qu’il faut retenir.

Lens-Auxerre : 1-0

Lens ne s’arrête plus. Même si cela aurait été compliqué contre Auxerre, qui a terminé à 10, les Sang et Or ont enchaîné un nouveau match sans défaite en s’imposant 1-0 contre l’AJA samedi, grâce à un penalty de Frankowski (59e). Les Lensois, deuxièmes, conservent leur place et mettent la pression sur le PSG, qui joue ce dimanche soir à Rennes. Les Auxerrois, battus 5-0 par Toulouse mercredi à domicile, concèdent un cinquième revers de suite en championnat et descendent à l'avant-dernière place avec 13 points au compteur.

Marseille-Lorient : 3-1

L’OM a enchaîné un sixième succès en battant Lorient (3-1). Menés au score, les Olympiens ont bien réagi. Sead Kolasinac a d’abord remis les deux équipes à égalité (38e, 1-1). Alexis Sanchez a doublé la mise (53e, 2-1) et Jordan Veretout (59e, 3-1) a fini le boulot. Marseille est toujours troisième.

Lyon-Strasbourg : 1-2

Strasbourg va un peu mieux depuis le départ de Julien Stéphan. Après le nul cette semaine, son ex-adjoint Mathieu Le Scornet, entraîneur intérimaire, a ramené un succès porteur d'espoir de Lyon (2-1). A l’inverse, l’OL a enchaîné un troisième match sans victoire en championnat. Certains ultras ont tenté de pénétrer sur la pelouse au coup de sifflet final.

Lille-Troyes : 5-1

Lille a retrouvé la victoire en surclassant Troyes (5-1). Pour sa première titularisation depuis août, Mohamed Bayo a inscrit un doublé (16e, 47e), tout comme Jonathan David (45e+2, 88e) et Alan Virginius (75e) y est allé de son but. Mama Baldé a sauvé l'honneur des Troyens (65e). Ce 10e succès de la saison permet au Losc de remonter à la sixième place. Seule ombre au tableau, la grosse blessur d’Adam Ounas, touché à la jambe droite dès la 6e minute. Troyes, de son côté, recule au 14e rang.

Montpellier-Nantes : 0-3

Troisième défaite consécutive pour Montpellier qui coule. Les Héraultais se sont largement inclinés contre Nantes (0-3) dans un match qui avait commencé par des jets de fumigènes. Les supporters, passablement énervés par le niveau de leur équipe depuis quelques matchs, avaient notamment déployés de nombreuses banderoles dont quelques unes homophobes. Le club montpelliérain, qui a terminé à 9 après les expulsions de Khazri et Wahi, est 15e. Nantes est 13e.

Toulouse-Brest : 1-1

Toulouse et Brest se sont quittés sur un nul 1-1 dimanche au Stadium. Le Brestois, désormais entraînés par Eric Roy, avaient ouvert le score par Steve Mounié mais le Téfécé est revenu au score grâce à son demi-finaliste lors du dernier Mondial, le Marocain Zakaria Aboukhlal. Toulouse reste 12e, Brest est 18e.

Reims-Nice : 0-0

Angers-Clermont : 1-2

Monaco-Ajaccio : 17h05

Rennes-PSG : 20h45