Vidéo : des participants écrasés au sol au départ d’une course à pied en Espagne

Pris dans une impressionnante chute collective au départ du 10 km de Valence (Espagne), qui a réuni ce dimanche 15 janvier plus de 12.000 concurrents, plusieurs participants se sont retrouvés au sol et ont été écrasés.

Un véritable chaos. Le départ du réputé 10 km de Valence (Espagne), organisé ce dimanche, a donné lieu à une impressionnante chute collective avec des dizaines de participants qui se sont retrouvés au sol quelques mètres seulement après les premières foulées. Et plusieurs d’entre eux ont été écrasés et piétinés par les autres concurrents.

Valencia 10k looks fun pic.twitter.com/BUjDYcq70p — UK hot food chat (@UKhotfoodchat) January 15, 2023

«J’ai vu plein de filles brûlées comme après une chute à vélo, elles ont été écrasées au sol», a confié à l’AFP la Française Alice Finot, qui a échappé au pire. «Par chance, je n’ai pas été en contact avec le béton, j’étais entremêlée», a ajouté la finaliste mondiale du 3.000 m steeple l’été dernier.

Cette course avait réuni un impressionnant plateau de coureurs internationaux ainsi que de nombreux coureurs amateurs de tous niveaux, pour plus de 12.000 participants au total, qui devaient être normalement répartis en «sas» selon leur vitesse. Mais les organisateurs auraient «libéré le sas des amateurs trop tôt», d’après Alice Finot.

«Les gens se sont précipités vers la ligne. La sécurité s’est mise devant eux pour laisser de la place aux élites devant, mais au départ, ça a explosé. Il y a eu une vague, ça tombait, ça tombait, ça tombait. La ligne de départ n'était pas assez large», a regretté l’athlète française.

Elle a également pointé du doigt le manque de «respect» de certains participants. «Les gens viennent chercher un chrono, il n'y a plus de respect. Chacun pense à son petit chrono après avoir fait son petit entraînement...», a lâché Alice Finot, qui a terminé la course en 33 minutes et 13 secondes.

La victoire est revenue à l’Ethiopienne Yalemzerf Yehualaw qui a échoué à quelques secondes de son propre record du monde (29 minutes et 14 secondes) en remportant la course en 29 minutes et 19 secondes, alors que le Kényan Weldon Kipkirui Langat s’est imposé chez les hommes en 26 minutes et 54 secondes.