PSG : voici la somme touchée par le club pour jouer en Arabie Saoudite

Le PSG va recevoir une somme importante pour le match amical qu’il va disputer, ce jeudi 19 janvier, en Arabie Saoudite, contre une sélection de joueurs appartenant aux clubs d’Al-Hilal et Al-Nassr.

Une petite pause et un changement d'air. Après sa défaite à Rennes (1-0), dimanche, en clôture de la 19e journée de Ligue 1, le PSG s’envolera, ce mardi, à destination du Qatar pour sa tournée d’hiver avec au programme une série d’activités organisées avec plusieurs partenaires du club. Mais les Parisiens ne resteront que quelques heures dans l’Emirat. Ils prendront ensuite la direction de l’Arabie Saoudite et de Riyadh.

Dans la capitale saoudienne, les hommes de Christophe Galtier disputeront, ce jeudi, un match amical au stade King Fahd contre une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr. Et cette rencontre, qui devrait donner lieu à des retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, va rapporter une somme importante au club parisien. Le champion de France en titre touchera en effet 10 millions d’euros pour ce match de prestige, selon L’Equipe.

Une somme non-négligeable, alors que le déficit du PSG la saison passée est estimé à 370 millions d’euros et risque d’être similaire cette saison. Mais si sur le plan financier cette rencontre est une belle affaire, ce match n’intervient pas au meilleur moment sur le plan sportif. Les coéquipiers de Marquinhos connaissent des difficultés depuis la reprise de la saison et restent sur un revers inquiétant à Rennes à un mois de leur 8e de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

A eux d’en profiter pour faire le vide avant de renouer avec la compétition le lundi 23 janvier face à l’US Pays de Cassel (R1) en 16e de finale de la Coupe de France, puis la réception de Reims au Parc des Princes pour la 20e journée de Ligue 1.