La 6e étape de la Coupe du monde de biathlon se tient de ce jeudi 19 au dimanche 22 janvier à Antholz-Anterselva (Italie), où un sprint femmes et hommes, une poursuite femmes et hommes et un relais femmes et hommes sont au menu. Voici le programme complet.

Jeudi 19 janvier

14h30 : sprint femmes

Vendredi 20 janvier

14h30 : sprint hommes

Samedi 21 janvier

13h : poursuite femmes

15h : poursuite hommes

Dimanche 22 janvier

11h45 : relais femmes

14h30 : relais hommes