«Certains étaient rageux» : Patrice Evra tacle les Bleus sur le forfait de Karim Benzema à la Coupe du monde 2022 (vidéo)

Dans une vidéo postée sur Instagram, Patrice Evra a sévèrement critiqué le comportement des joueurs de l’équipe de France et regretté le manque de solidarité envers Karim Benzema, après son forfait pour la Coupe du monde 2022.

Patrice Evra a (re)sorti la boîte à tacles. Avec les joueurs de l’équipe de France dans son viseur. Dans une nouvelle vidéo postée sur Instagram, l’ancien international tricolore (81 sélections) est revenu sur le forfait Karim Benzema pour la Coupe du monde au Qatar et a sévèrement critiqué le comportement des Bleus envers l’attaquant français. Il a regretté qu’aucun joueur n’a «soutenu» et défendu le Ballon d’or 2022.

«Je suis fier de ce que vous avez réalisé à la Coupe du monde, mais il y a un petit couac sur le côté humain : j’ai été déçu. De l’extérieur, j’ai l’impression que Karim dérangeait énormément de personnes. Vous les joueurs, de ne pas l’avoir soutenu, moi c’est ça qui me fait mal. On va à la guerre pour un joueur», a lâché l’ancien mancunien.

Avant d’en rajouter une couche. «Oui c’est médical, mais il se dit aussi que vous les joueurs, certains étaient rageux, jaloux. Il faisait de l’ombre», a avancé Patrice Evra. L’ancien latéral gauche a également déclaré qu’avec lui la donne aurait été différente. «On a le Ballon d’Or dans notre équipe, les gars. Si j’étais encore là, on aurait même attendu Karim avant de manger. Je n’ai vu personne se battre», a-t-il insisté.

Touché à la cuisse gauche à l’entraînement, Karim Benzema avait déclaré forfait pour le Mondial quelques jours seulement avant l’entrée en lice des Bleus contre l’Australie et avait rapidement quitté le Qatar. La gestion de son cas avait été pointée du doigt, alors qu’il avait repris l’entraînement et la compétition avec le Real Madrid avant la fin de la Coupe du monde. Et au lendemain de la finale perdue par les Bleus contre l’Argentine, il avait annoncé sa retraite internationale.