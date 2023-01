Open d’Australie : les rencontres interrompues pendant trois heures à cause de la chaleur

Plusieurs matchs du 1er tour de l’Open d’Australie ont été interrompus, ce mardi, pendant près de trois heures, entre 14h et 17h (heure locale), en raison de la chaleur qui sévit à Melbourne.

La chaleur a joué les trouble-fêtes. Les rencontres du 1er tour de l’Open d’Australie, disputées sur les courts non-couverts, ont été interrompues, ce mardi, pendant près de trois heures entre 14h et 17h (heure locale) en raison des températures, qui ont dépassé les 35 °C à Melbourne. Mais également du fait de l’humidité pouvant rendre le jeu difficile. Les matchs sur les courts Rod Laver, Margaret Court et John Cain, dotés d’un toit fermé pour l’occasion, ont eux pu se poursuivre.

Pour faire face aux potentielles «vagues de chaleur», alors que le premier Grand Chelem de la saison se joue en plein été austral, une règle a été mise en place permettant d’interrompre les matchs dix minutes afin que les joueurs puissent se rafraîchir, ou de les suspendre jusqu'à ce que les conditions météo soient de nouveau adéquates.

Les rencontres stoppées ont finalement repris à 17h (en Australie). Et cette interruption n’a pas empêché les Français Jérémy Chardy, absent sur le circuit principal l’année dernière et tombeur du Colombien Daniel Galan en quatre sets, et Benjamin Bonzi, vainqueur de l’Italien Mattia Bellucci également en quatre manches, de se qualifier pour le 2e tour.

Dans la soirée, c'est la pluie qui est venue perturber le programme et interrompre les rencontres, et notamment le match de Richard Gasquet opposé à son compatriote Ugo Humbert ainsi que celui de Laurent Lokoli, qui menait deux sets à zéro face à l'Américain Michael Mmoh.