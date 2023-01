Transferts : Pablo Sarabia quitte le PSG pour Wolverhampton

L'attaquant espagnol Pablo Sarabia s'est engagé pour deux ans et demi avec le club anglais de Wolverhampton, en provenance du Paris Saint-Germain, ont annoncé les Wolves mardi 17 janvier.

Il était pressenti du côté de l'Angleterre. Ce mardi, le club anglais de Wolverhampton a officialisé la venue de Pablo Sarabia pour une durée de deux ans. L’attaquant espagnol quitte le Paris Saint-Germain rejoint le club de Premier League dans le cadre d’un transfert définitif.

We have completed the permanent signing of @Pablosarabia92.





The forward arrives at Molineux on a two-and-a-half-year-deal

— Wolves (@Wolves) January 17, 2023