Football : les arbitres communiqueront au public leurs décisions prises avec la VAR

Les arbitres de football pourront expliquer la décision du VAR aux supporters présents dans le stade à l’occasion du Mondial des clubs au Maroc dans quelques semaines.

Une nouvelle évolution dans le monde du ballon rond. Dans l’optique de développer la sonorisation des arbitres, l’IFAB, Conseil international du football association, a autorisé les officiels a expliqué leur décision prise par le VAR lors de la Coupe du monde des clubs (1er au 11 février au Maroc).

«Il a été convenu lors de la réunion que la communication en direct par les arbitres des décisions relatives aux arbitres assistants vidéo (VAR) au public, à la fois dans le stade et via les diffuseurs, serait testée pendant 12 mois dans les compétitions internationales, a indiqué ce mercredi l'IFAB dans un communiqué. Et qu'elle serait initialement lancée à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA au Maroc, qui débute le 1er février.»

Ce procédé sera testé également lors de la Coupe du monde U20 et la Coupe du monde féminine. Et en cas de résultats positifs, la FIFA devrait sûrement mettre en place cela dès la saison prochaine.