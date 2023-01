Affaire Noël Le Graët : ce qu’il faut retenir du dernier comité exécutif de la FFF

Une semaine après la mise en retrait de Noël Le Graët de la présidence de la FFF, le comité exécutif de l’instance s’est réuni, ce jeudi 19 janvier, et a notamment évoqué la situation du dirigeant. Voici ce qu’il faut retenir.

Statu quo à la tête de la FFF. Une semaine après avoir décidé la mise en retrait de Noël Le Graët de la présidence de l’instance, le comité exécutif s’est à nouveau réuni, ce jeudi, en visioconférence sans le dirigeant de 81 ans, actuellement en vacances à la Martinique, ni le président de la LFP Vincent Labrune en déplacement à New York. Et les membres du Comex ont notamment évoqué la situation de Noël Le Graët après l’ouverture d’une enquête en début de semaine par le parquet de Paris pour harcèlement moral et sexuel.

Et à l’issue de la réunion, ils n’ont pris aucune nouvelle décision et ont décidé de ne rien changer pour le moment. «Le Comité Exécutif de la FFF, réuni ce jeudi 19 janvier, a pris acte de la décision du Parquet de Paris d’ouvrir une enquête concernant Noël Le Graët, le président de la FFF. Sans plus d’informations à ce stade, et dans le respect de la présomption d’innocence, le Comex reste sur sa position de mise en retrait du président de la Fédération jusqu’à la communication définitive de l’audit diligenté par le ministère des Sports, et dans l’attente de son analyse par le Comex de la FFF», ont-ils indiqué dans un communiqué.

Philippe Diallo va donc poursuivre l’intérim comme président et directeur général dans l’attente du rapport de l’audit chargé d’éclaircir les dysfonctionnements au sein de l’instance. Un rapport provisoire doit être adressé à la fin du mois de janvier et Noël Le Graët ainsi que Florence Hardouin auront quinze jours pour se défendre par écrit. Et ce n’est qu’à la publication du rapport final, mi-février, que le Comex prendra une position définitive sur le sort de Noël Le Graët.

Ce dernier, plongé dans la tourmente après ses déclarations à l’encontre de Zinedine Zidane et en raison de son comportement jugé sexiste, a pris le soin de démentir les accusations à son égard, s'en prenant aux fuites organisées «par voie de presse». Il a également égratigné les «interférences et pressions politiques» du gouvernement et notamment de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.