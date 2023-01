NBA Paris Game 2023 : le match entre les Bulls et les Pistons tient toutes ses promesses

Le match de saison régulière entre les Bulls de Chicago et les Pistons de Detroit (126-108) joué à l’Accor Arena de Bercy, à Paris, a enchanté les fans sur place. Des anciennes gloires de la NBA et une poignée de stars avaient également fait le déplacement pour assister à l’événement.

Une nuit pas comme les autres. Pour une fois, les fans de la NBA n’ont pas eu à se lever à 3h du matin pour suivre un match disputé en semaine – la ligue professionnelle de basketball américaine propose régulièrement des rencontres diffusées en prime time en France le week-end depuis quelques années maintenant – et certains ont même eu l’opportunité d’y assister. Trois ans après le match entre les Hornets et les Bucks à l’Accor Arena de Bercy, à Paris, ce sont les Bulls de Chicago et les Pistons de Detroit qui se sont affrontés dans la capitale française.

Le résultat de la rencontre restera anecdotique (les Bulls se sont imposés, 126 à 108), l’important étant que la France, et Paris, s’impose aujourd’hui comme un lieu privilégié par la NBA pour y disputer des matches de saison régulière sur le sol européen (où autrefois, ils se déroulaient à Londres, au Royaume Uni). Dans une conférence de presse organisée avant le coup d’envoi, le grand patron de la NBA, Adam Silver, a déjà confirmé qu’un autre match se tiendrait la saison prochaine. Si l’identité des équipes n’est pas connue pour le moment, il se murmure déjà que le club qui aura la chance de sélectionner Victor Wembanyana en juin prochain lors de la Draft NBA – où il est pressenti pour être choisi en première position – sera du voyage. Il était d’ailleurs présent sur place avec son frère.

Victor Wembanyama et son frère sont là ! #NBAParis pic.twitter.com/MfNyRjTola — NBA France (@NBAFRANCE) January 19, 2023

Au-delà des exploits sportifs des joueurs sur le terrain, cette rencontre a été un événement mondain qui a réuni d’anciennes gloires de la NBA, dont les joueurs français Tony Parker et Joakim Noah. Mais aussi l’ancien pivot des Pistons de Detroit (et des Bulls de Chicago), Ben Wallace, ou encore Earvin ‘Magic’ Johnson. D’autres stars avaient le déplacement, comme le rappeur Lil Baby, le musicien Pharrell Williams, et bien d’autres.

the red carpet scene ahead of #NBAParis on @NBATV!





Go behind-the-scenes in the NBA App for more: https://t.co/ZRtA8gdgy4 pic.twitter.com/HrtUoBiivd — NBA (@NBA) January 19, 2023

Pendant quelques heures, ce jeudi 19 janvier, Paris aura été la capitale du basket européen et mondial. Et il semblerait que cela puisse être encore le cas pour les années à venir. Tous les fans français croisent les doigts pour que cela soit le cas.