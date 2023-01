NBA Paris Game : les précédents matchs en France

La NBA débarque à Paris ce jeudi 19 janvier, pour un match entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons. Mais ce n’est pas la première rencontre de la Ligue américaine en France.

La NBA et la France, c’est une grande histoire d’amour. Depuis que la Ligue américaine de basket-ball a décidé de s’ouvrir à l’international avec des rencontres de pré-saison et de saison régulière dans le monde, l’Hexagone en a accueilli plusieurs.

Le 18 octobre 1991, à l’occasion de l’Open McDonald’s, les Los Angeles Lakers de Magic Johnson débarquent à Paris pour affronter le CSP Limoges de Richard Dacoury. Victoire logique des Américains (132-101) pour la première présence sur le sol français d'une équipe NBA.

Le 17 octobre 1997, les Chicago Bulls, quintuples champions NBA, sont à Paris pour l’Open McDonald’s pour une tournée européenne. Michael Jordan et ses coéquipiers, sans Scottie Pippen, affrontent le Racing Paris et s’imposent 89-82.

Le 18 octobre 1994, la NBA pose cette fois-ci ses valises en France pour la première fois avec une véritable confrontation entre deux équipes. Ce sont les Golden State Warriors de Tim Hardaway et les Charlotte Hornets d’Alonzo Mourning, qui se déplacent à Paris pour un match de pré-saison. Victoire finale des Californiens 132-116 dans un Palais Omnisports de Paris-Bercy à guichets fermés.

October 18, 1994: Golden State’s Latrell Sprewell dunks on Kenny Gattison of Charlotte during the Warriors' 132-116 preseason win over the Hornets in Paris, France.





Sprewell finished with 24 PTS.



