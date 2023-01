PSG : deux agresseurs de la famille de Marquinhos condamnés à une peine de prison ferme

Deux hommes ont été condamnés à des peines de prison, mercredi 18 janvier, par le tribunal correctionnel de Versailles, pour le cambriolage de la famille de Marquinhos en mars 2021. Un troisième individu a été relaxé.

Ils ont nié les faits tout au long des trois heures d’audience. Mais deux hommes ont été reconnus coupables et ont été condamnés à de la prison ferme, ce mercredi, par le tribunal correctionnel de Versailles pour le cambriolage de la famille de Marquinhos en mars 2021 dans les Yvelines. Un troisième individu a été relaxé pour la même affaire.

Agé de 24 ans, le premier prévenu, déjà incarcéré dans le cadre d’une autre affaire et de nationalité égyptienne, a été condamné à sept ans de prison avec maintien en détention pour vol avec violence, séquestration et association de malfaiteurs. Il a également écopé d’une interdiction définitive de séjour sur le territoire français.

Le second a lui écopé de cinq ans de prison dont trois assortis de sursis probatoire pour détention d'arme et association de malfaiteurs. Il était soupçonné par les enquêteurs d’avoir fourni le véhicule utilisé pour se rendre sur les lieux où se trouvaient le père du joueur brésilien du PSG et ses deux filles.

Le père du joueur frappé et séquestré

Le soir des faits, le 14 mars 2021, Marquinhos était sur la pelouse du Parc des Princes, alors que le club de la capitale affrontait Nantes en Ligue 1. Pendant ce temps, deux hommes cagoulés avaient fait irruption dans le domicile avant de frapper et séquestrer le père du capitaine parisien. Les malfaiteurs avaient mis la main sur 2.400 euros en liquide, un bracelet en or et deux sacs à main.

Au cours de l’audience, la procureure a évoqué une «expédition particulièrement bien organisée sur le plan collectif» et un «projet mûri» aux victimes «spécifiquement visées».