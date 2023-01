France-Espagne, Mondial de Handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'Iran avalé (41-29) vendredi à Cracovie, l'équipe de France conclura son tour principal du Mondial de hand ce dimanche contre l'Espagne. Voici le programme TV complet.

Victorieuse contre l'Iran, l'équipe de France masculine de handball affrontera l'Espagne pour la suite des phases de groupes du Championnat du Monde de handball, ce dimanche 22 janvier. Une rencontre aux enjeux importants bien que les deux équipes soient déjà qualifiées pour les quarts de finale.

Les Bleus, qui possèdent une meilleure différence de buts générale (29 contre 27) que les Espagnols, termineront premiers du groupe I s'ils ne perdent pas. Ils affronteront alors le deuxième du groupe III (Allemagne, Norvège, Serbie ou Pays-Bas), ou le premier en cas de défaite.

Pas question pour autant pour les Bleus de calculer pour choisir leur adversaire en quarts de finale, ce mercredi à Gdansk (Pologne). D'une part car, le groupe III jouant un jour plus tard, il leur sera difficile de prédire qui va terminer premier ou deuxième. Et d'autre part car ils entendent «continuer sur leur dynamique» avant les matches couperets, selon le pivot Ludovic Fabregas, celle d'une équipe qui a remporté ses cinq rencontres.

Toutefois, les champions olympiques n'ont, jusqu'à présent dans la compétition, pas rencontré un adversaire d'un tel calibre, ce qui constituera une bonne préparation avant le quart.

Le programme TV

France-Espagne



Championnat du monde de handball



Dimanche 22 janvier à 21h



À suivre en direct et en intégralité sur TMC et beIN SPORTS MAX 4, accessible via MyCanal.