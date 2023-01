Biathlon : le programme et les résultats complets de la 6e étape à Antholz-Anterselva

La 6e étape de la Coupe du monde de biathlon se tient depuis jeudi et jusqu'à ce dimanche à Antholz-Anterselva (Italie), où un sprint femmes et hommes, une poursuite femmes et hommes et un relais femmes et hommes étaient au menu. Voici le programme et les résultats complets.

Jeudi 19 janvier

14h30 : sprint femmes (victoire de l'Italienne Dorothea Wierer)

Vendredi 20 janvier

14h30 : sprint hommes (victoire du Norvégien Johannes Boe)

Samedi 21 janvier

13h : poursuite femmes (victoire de l'Allemande Denise Herrmann-Wick)

15h : poursuite hommes (victoire du Norvégien Johannes Boe)

Dimanche 22 janvier

11h45 : relais femmes

14h30 : relais hommes