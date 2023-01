Football : Tony Parker futur président de Lyon ?

Tony Parker a confié, samedi sur Canal+, qu’il ne se voyait pas prendre la succession de Jean-Michel Aulas à la tête de l’Olympique lyonnais dans l'immédiat.

Tony Parker successeur de Jean-Michel Aulas ? Après avoir quitté le conseil d'administration avec l'arrivée de John Textor, le président de l’ASVEL s’est confié sur le poste de patron de l’Olympique lyonnais.

«John Textor est venu avec son équipe et il a fallu faire un certain nombre dans le conseil, a assuré «TP» sur le plateau du Canal Sports Club. Et comme j'étais très occupé avec toutes mes activités, c’était un accord commun que je sorte (du conseil d'administration), a-t-il donc expliqué au sujet d'une éventuelle passation avec l'actuel direction. Comme ça ils peuvent faire leur truc et on verra dans trois ans quand Jean-Michel (Aulas) ne sera plus là. On a des très très bonnes discussions avec John (Textor), après il faut voir comment on peut discuter.»

Tony Parker propriétaire de l'OL en 2025 après le départ d'Aulas





"Il faut voir avec John Textor comment on peut discuter" pic.twitter.com/WYSLMjbF8y — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) January 21, 2023

Proche depuis un moment d’Aulas, Parker n’est donc pas complètement focus sur l’idée de prendre sa place un jour. «Le remplacer un jour ? On verra, conclut-il. Moi je suis diversifié, dans plusieurs secteurs. L'éducation me tient à cœur avec mes différentes académies. Je n'investis pas que dans le sport.»

L’ancien meneur des San Antonio Spurs, qui était présent au NBA Paris Game jeudi dernier à Bercy, a confié qu’il voyait son avenir du côté des Etats-Unis, comme il l’a toujours évoqué.

«Un de ces jours, j'essaierai la NBA, mais là, je veux redonner à mon pays. C’est très sympa de posséder l'équipe masculine, l'équipe féminine, avait-il détaillé dans USA Today il y a quelques mois. Et l'académie que je construis ici, nous avons de super jeunes gars dans mon équipe. C’est donc génial de redonner à mon pays. Mais un de ces jours, quand Coach Pop (Gregg Popovich, son ancien manager) prendra sa retraite, peut-être que je reviendrais.»