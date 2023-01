PSG : bientôt un accord entre le club parisien et la SNCF pour les déplacements ?

Après la polémique du début de saison, le PSG est toujours en discussion avec la SNCF pour trouver une solution concernant ses déplacements et une rencontre devrait avoir lieu prochainement pour trouver un accord, selon Le Parisien.

Un accord bientôt sur les rails ? Après la polémique née en début de saison, sur les déplacements en avion du PSG et la déclaration sur le char à voile de son entraîneur Christophe Galtier, le club de la capitale et la SNCF poursuivent leurs discussions pour trouver un terrain d’entente et des «solutions concrètes» sur les futurs déplacements des coéquipiers de Marquinhos. Les deux parties auraient d’ailleurs prévu de se revoir dans un avenir proche, a confié la directrice des voyages en groupe de la compagnie ferroviaire Nathalie Lanier au Parisien.

Les pourparlers concerneront les voyages à partir de la saison prochaine, car le club parisien a déjà réservé tous ses déplacements en avion jusqu’au terme de la saison. «Nous avons convenu de nous pencher sur les déplacements de l’an prochain, quand le calendrier de Ligue 1 sera connu, au début de l’été», a indiqué Nathalie Lanier.

Mais avant de trouver une issue, plusieurs points restent encore à solutionner. Si le PSG s'est montré «réceptif et rassuré» sur certaines propositions, le champion de France en titre a fait plusieurs requêtes qui n’ont pu être acceptées. Le club a demandé à privatiser un train entier et pouvoir rentrer la nuit tard après les matchs. Mais il s’est heurté au refus de la SNCF, seulement disposée à privatiser trois voitures sur une rame.

«Nous n’allons pas privatiser une rame qui peut accueillir 500 clients, pour 60 personnes. En termes d’empreinte carbone, nous ne serions plus du tout dans les clous», a déclaré Nathalie Lanier. Et les retours de nuit ne peuvent être organisés en raison des travaux de maintenance sur les voies. «Nous pourrions donc faire les allers-retours quand ils jouent en journée», a confié la directrice des voyages en groupe de la SNCF.

Des autres questions devraient au programme des débats : le confort et la sécurité des joueurs. Cette dernière est un enjeu primordial. Et avec l’aide d’agents spéciaux, un parcours sécurisé pourrait être mis en place pour permettre aux joueurs d’atteindre le quai, qui serait complétement vide, avant d’embarquer dans le train. De quoi ensuite voyager en toute quiétude jusqu’à destination.