PSG : Lionel Messi forfait en Coupe de France contre Pays de Cassel

Lionel Messi ne figure pas dans le groupe du PSG pour affronter, ce lundi soir (20h45), l’US Pays de Cassel (R1) en 16e de finale de la Coupe de France. L’Argentin a été laissé au repos par Christophe Galtier.

Lionel Messi attendra avant de disputer son premier match de Coupe de France cette saison. Déjà absent contre Châteauroux en 32e de finale, l’Argentin ne fera pas le déplacement à Lens pour affronter l’US Pays de Cassel, ce lundi soir, en 16e de finale. Revenu à l’entraînement début janvier après le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde, le septuple Ballon d'or a été laissé au repos par Christophe Galtier. Tout comme Gianluigi Donnarumma, qui sera suppléé par Keylor Navas dans le but parisien. Toujours blessés, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ou encore Nordi Mukiele sont également absents.

Le groupe de Parisiens pour affronter l'US Pays de Cassel ce lundi.



Kylian Mbappé et Neymar sont en revanche bien présents dans le groupe de 21 joueurs retenus pour affronter le club amateur (R1). Et ils pourraient même être alignés dès le coup d’envoi. «La meilleure équipe possible sera alignée lundi, je veux retrouver des automatismes, de l’intensité, il n’y a aucune raison, et ce serait même stupide, de faire un certain turnover. On aura une équipe très compétitive, proche de celle alignée en championnat», a assuré Christophe Galtier en conférence de presse.

Plusieurs jeunes, comme Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi, El Chadaille Bitshiabu et Ilyes Housni, pourraient tout de même en profiter pour avoir du temps de jeu, ainsi que Nuno Mendes, qui a fait son retour dans le groupe après avoir été blessé pendant le Mondial avec le Portugal.