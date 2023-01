Coupe de France : le PSG et Kylian Mbappé se régalent face au Pays de Cassel (7-0) et retrouveront l'OM en huitièmes

Le PSG s’est qualifié sans difficulté pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en battant le Pays de Cassel (club de Régionale 1), lundi soir à Lens (7-0). Paris retrouvera Marseille début février.

OM-PSG, ce sera donc l’affiche des huitièmes de finale de la Coupe de France après la victoire des Parisiens ce lundi soir sur le Pays de Cassel (7-0), grâce notamment à un quintuplé de Kylian Mbappé.

On ne sait pas si c’est la différence de températures entre Riyad (Arabie Saoudite) et Lens, mais le PSG a mis un peu de temps avant de trouver le chemin des filets contre le modeste club du Pays de Cassel.

Il aura fallu attendre la demi-heure de jeu pour que le verrou nordiste craque et surtout que Kylian Mbappé n’accélère. Porteur du brassard pour la première fois, l'attaquant du PSG, qui chasse le record de buts d’Edinson Cavani (l'Uruguayen a inscrit 200 buts, le Français en est à 196), a inscrit un triplé en 12 minutes de jeu (29e, 35e, 41e). Entre temps, Neymar y avait été de sa réalisation (33e).

Kylian Mbappé historique

En seconde période, les Parisiens ont ajouté trois nouveaux buts, dont deux de Mbappé (56e, 78e). Il devient ainsi le premier joueur dans l'histoire du club de la capitale à inscrire un quintuplé en compétition officielle.

Il devient également le meilleur buteur de la plus vielle compétition française de clubs. Le vice-champion du monde 2022 a inscrit ses 29 buts en 25 rencontres.

«On est contents, on est venus pour avoir la qualification et respecter cette équipe, a expliqué Mbappé au micro de beIN SPORTS. Respecter cela veut dire jouer à notre niveau. C’est une grande opportunité pour eux et pour nous car on vient aussi du football amateur, a lancé le buteur auprès de beIN Sports. (…) On est très contents de venir jouer et c’est une compétition importante pour le Paris Saint-Germain. (…) (le choc contre l’OM) C’est un match de foot et on va le préparer. Mais d’abord c’est la Ligue 1 et le match de dimanche contre Reims.»