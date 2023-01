Vidéo : Kylian Mbappé imite la célébration du gardien argentin en finale de la Coupe du monde

A la sortie d’un entraînement du PSG, Kylian Mbappé a été filmé imitant la célébration du gardien argentin Emiliano Martinez après le sacre de l’Albiceleste en finale de la Coupe du monde.

Le temps a-t-il fait son œuvre ? Un peu plus d’un mois après la défaite de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, Kylian Mbappé a retrouvé le sourire. Et il ne semble pas avoir la rancœur tenace. Comme le prouvent des images tournées à la sortie d’un entraînement du PSG. L’attaquant tricolore a été surpris (à son insu) avec un trophée à la main imitant tout sourire la célébration du gardien de l’Albiceleste Emiliano Martinez, qui avait fait polémique.

¿CÓMO?





Mbappé tiró la del Dibu Martínez, de la cual tanto se quejaron los franceses, con un trofeo que le dieron en el PSG.





— Diario Olé (@DiarioOle) January 22, 2023

A l’issue de la finale, remportée par les Argentins, le portier d’Aston Villa avait été désigné meilleur gardien de la compétition et avait placé le trophée devant ses parties intimes. «Je l’ai fait parce que les Français m’ont hué. L’arrogance ne fonctionne pas avec moi», avait-il déclaré pour expliquer son geste, qui avait choqué le monde du football.

La Fifa a d’ailleurs décidé d’ouvrir une procédure visant l’Argentine pour «possibles violations des articles 11 (comportement offensant et violation des principes du fair-play) et 12 (incorrection de joueurs et d’officiels)». Cette procédure concernerait la fameuse célébration d’Emiliano Martinez mais aussi son chant contre Kylian Mbappé entonné dans les vestiaires.