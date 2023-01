Coupe du monde féminine 2023 : voici le ballon très original de la compétition

Le ballon officiel de la Coupe du monde féminine 2023 de football, qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande, a été dévoilé ce mardi.

Adidas a présenté ce mardi le ballon officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Il s’appelle Oceaunz et foulera les pelouses du neuvième Mondial féminin du 20 juillet au 20 août prochain. Ce ballon est décoré de motifs bleus et verts sur un fond blanc nacré.

«Son design puise son inspiration dans les paysages uniques de l’Australasie, avec des clins d’œil aux hautes montagnes de Nouvelle-Zélande et aux liens qui unissent l’Australie et l’océan Indien», indique la marque allemande dans son communiqué.

Oceaunz met également en avant des symboles inspirés des cultures néo-zélandaise et australienne ainsi que les initiales de ces pays, afin de célébrer le rapprochement des deux nations qui s’apprêtent à accueillir ensemble ce tournoi exceptionnel. Les symboles australiens sont l’œuvre de Chern'ee Sutton, une artiste locale renommée, et ceux qui représentent la Nouvelle-Zélande ont été conçus par l’artiste kiwi Fiona Collis.

Concernant les caractéristiques techniques, le ballon est évidemment connecté et transmet des données précises pouvant être utilisées par les arbitres et leurs assistants en temps réel. Dans le cadre de la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu de la FIFA, une intelligence artificielle exploite les données captées par la technologie connectée innovante du ballon et les combine avec la position des joueurs en temps réel afin de faciliter le travail des arbitres assistants vidéo.