France-Allemagne, Mondial de hand 2023 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France affrontera l’Allemagne, ce mercredi 25 janvier, pour une place en demi-finale du Mondial de handball 2023. Voici le programme TV complet.

Les Bleus connaissent leurs adversaires. Les hommes de Guillaume Gille affronteront donc les Allemands mercredi en quarts de finale du Mondial de hand 2023.

L’Allemagne s'est inclinée lundi face à la Norvège (28-26) dans le choc de tête du groupe III du tour principal.

De son côté, l’équipe de France, qui reste sur 6 victoires en autant de rencontres, avait terminé première du groupe I après sa victoire dimanche contre l'Espagne (28-26). Les Norvégiens défieront les Espagnols, alors que les autres quarts de finale opposeront la Suède à l'Égypte et le Danemark à la Hongrie.

Programme TV

France-Allemagne

Quart de finale

Mondia de handball 2023

Mercredi 25 janvier

18h : à suivre en direct et en intégralité sur TMC et beIN SPORTS, accessible via MyCanal.