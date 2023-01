MMA : cette star défend sa présence sur Onlyfans malgré les critiques

Critiquée pour sa présence sur le site OnlyFans, la combattante MMA Kay Hansen, écartée de l’UFC, a tenu à réagir.

L’Américaine, qui s’est séparée de la prestigieuse organisation de MMA après trois défaites de suite et qui va désormais combattre à l’Invicta FC, a en effet loué les avantages de ce réseau social où il faut payer pour voir le contenu des personnes suivies. Et où, généralement, la plupart des images publiées sont pornographiques.

A force d’enchaîner les défaites (6 revers, 7 victoires en carrière MMA), elle a décidé de lancer son compte sur la plate-forme pour toucher des revenus.

«J'ai l'impression que beaucoup de gens le découvrent, et je comprends que tout le monde ait son opinion, mais en fin de compte, cela me permet de faire le programme d'entraînement que je veux, a déclaré Hansen à MMA Junkie. Je n'ai pas besoin de trouver un autre emploi en travaillant à des horaires très compliqués, vous voyez ce que je veux dire ? Cela me permet donc de structurer mes camps et de me concentrer sur ce qui compte vraiment, et c'est le combat.»

Actuellement blessée à la main, elle espère revenir dans les prochaines semaines. «En ce moment, j'ai une main fracturée, alors j'attends que ça guérisse, a déclaré Hansen. Et une fois que cela guérira, je cherche à me battre dès que possible au début de 2023. Mais je dois m'assurer que ma main est guérie avant de le faire.»

