OM-PSG, 8e de finale de la Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Avant de s’affronter en championnat fin février, l’OM reçoit le PSG, le mercredi 8 février (21h10), en 8e de finale de la Coupe de France. Voici le programme TV.

C’est le choc des 8es de finale de la Coupe de France. L’OM accueille le PSG, le mercredi 8 février, pour une place en quarts de finale. Ce Classique sera le 2e de la saison après la victoire du club de la capitale, mi-octobre, au Parc des Princes en championnat (1-0), et il précédera une nouvelle confrontation entre les deux rivaux quelques jours plus tard sur la pelouse du Vélodrome en Ligue 1 (26 février).

Ce rendez-vous en terre marseillaise s’inscrit dans un calendrier très chargé pour les Parisiens. Car après ce déplacement, les coéquipiers de Marquinhos se rendront à Monaco pour la 23e journée de Ligue 1, avant de recevoir le Bayern Munich en 8e de finale aller de la Ligue des champions (14 février), puis Lille en championnat, et de se déplacer à nouveau à Marseille.

Malgré cet enchaînement, le club de la capitale n'a pas l’intention de brader ce match qui a toujours une saveur particulière, surtout pour les supporters. «Pour gagner ce trophée, il faut battre tous les adversaires qui se présentent. Ça ne sera pas facile, mais on a l’ambition d’aller au bout», a confié l’entraîneur parisien Christophe Galtier, qui a rappelé que le PSG avait été privé de sacre la saison dernière, après avoir été éliminé en 8e de finale par Nice.

«La saison dernière le PSG n’a pas emporté la Coupe de France. Cette année, il y a cette envie-là. Pour cela, il faudra éliminer l’OM au stade Vélodrome, dans un enchaînement de matchs évidemment difficile», a-t-il ajouté. Mais la tâche sera loin d’être simple face à une équipe de l’OM qui impressionne depuis plusieurs semaines et qui a fait de cette Coupe de France un véritable objectif. De quoi promettre un duel intense dans une ambiance survoltée.

Le programme TV

OM-PSG

8e de finale de la Coupe de France

Mercredi 8 février à 21h10

A suivre en direct et en intégralité sur France 3 et beIN SPORTS 1, accessibles via MyCanal