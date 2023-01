Ligue des nations : matchs, dates, lieu… Tout savoir sur le Final Four 2023

Le Final Four de la Ligue des nations de football se tiendra mi-juin aux Pays-Bas avec les Néerlandais opposés à la Croatie et l’Espagne qui affrontera l’Italie en demi-finale. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la compétition.

Pays hôte

Le Final Four de la Ligue des nations sera organisé aux Pays-Bas du 14 au 18 juin prochain. Les matchs se joueront à Rotterdam (une demi-finale et la finale) et à Enschede (une demi-finale et la petite finale).

Demi-finales

La première demi-finale opposera les Pays-Bas à la Croatie, le 14 juin, à Rotterdam, alors que l’Espagne et l’Italie se retrouveront, le 15 juin, à Enschede pour la seconde demi-finale. La Roja et la Squadra Azzurra s’étaient déjà affrontées en demi-finale lors de la précédente édition, et les Espagnols s’étaient imposés à Milan (2-1) avant de s’incliner en finale contre la France (2-1).

Finale

Les deux vainqueurs des demi-finales seront opposés en finale le 18 juin à Rotterdam (20h45), alors que la petite finale est prévue le même jour à Enschede (15h).

Tenant du titre

L’équipe de France avait remporté la 2e édition de la Ligue des nations en octobre 2021, en battant l’Espagne en finale (2-1). Mais les Bleus ne défendront pas leur titre. Ils ont été éliminés lors de la phase de groupes, en terminant à la 3e place derrière la Croatie et le Danemark avec une seule victoire en six rencontres.

Palmarès

2018-2019 : Portugal

2020-2021 : France