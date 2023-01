MMA : elle utilise OnlyFans et se retrouve virée de l’entraînement à cause d’épouses d’autres combattants jalouses

Alice Ardelean, combattante MMA de l’UFC, a été forcée de quitter une salle d’entraînement après la plainte de plusieurs épouses de combattants avec qui elle s’entraîne. La raison ? Son compte OnlyFans.

Une Britannique de 30 ans s’est retrouvée à changer de salle d’entraînement à cause de plaintes de certaines femmes ne souhaitant pas que leurs maris se retrouvent avec elle.

Alice Ardelean, qui s’entraînait au Ronin MMA de Birmingham, a reçu des commentaires haineux de la part des épouses de ses anciens partenaires d'entraînement. La raison ? Elle a ouvert un compte OnlyFans pour financer sa carrière de combattante MMA.

«J'avais l'habitude de m'entraîner dans un gymnase quand j'ai commencé OnlyFans et je n'arrêtais pas d'avoir des regards assez mesquins, a-t-elle confié au Daily Star. J'ai même reçu quelques messages de femmes de gars dans le gymnase qui m’insultaient. Elles avaient peur que leurs maris s'abonnent, j'ai été obligée de changer de gymnase pour éviter tout ce drame. En réalité, la seule raison pour laquelle je faisais OnlyFans était de pouvoir payer chaque jour mon équipement d'entraînement, de nutritionniste et de gym.»

Ardelean, qui n'est pas l'unique combattante à utiliser cette plate-forme, a révélé qu’elle touchait environ 10.000 livres (11.330 euros environ) par mois grâce à ses publications OnlyFans, bien loin des 600 livres (679 euros) par mois qu'elle gagnait en travaillant comme agent de sécurité.

«Je m'occupais juste de mes propres affaires, mais la haine était bien présente, ajoute-t-elle. Les femmes du gymnase se plaignaient de moi. C'était juste embarrassant. Mais je ne suis pas là pour prendre vos hommes. C'est juste mon travail et je n'interfère pas avec votre vie. Ce n'est pas ma faute si ton mari était sur mon OnlyFans.»

Plongez dans l'univers des sports de combat avec L'Arène Podcast