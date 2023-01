Basket : quand Joel Embiid va-t-il faire son choix entre la France et les États-Unis ?

Interrogé par L’Équipe à propos du pays dont il choisira d’intégrer la sélection, Joel Embiid, le pivot des Sixers de Philadelphie, a précisé qu’une décision sera prise «après la fin de la saison».

Deux nationalités, un maillot à choisir. Répondant à une série de questions d’un correspondant du site du journal L’Équipe après la victoire des Sixers de Philadelphie face aux Nets de Brooklyn la nuit dernière (137-133), Joel Embiid, 28 ans, s’est exprimé sur le choix du pays qu’il décidera de représenter lors des prochaines compétitions internationales de basketball, à savoir les Mondiaux qui se joueront du 25 août au 10 septembre prochains en Asie (Philippines, Japon et Indonésie) et les JO de Paris en 2024 (du 26 juillet au 11 août).

Le natif de Yaoundé, au Cameroun, a acquis officiellement la nationalité française en juillet dernier, mais aussi américaine fin septembre. Si le pivot des Sixers assure être exclusivement concentré sur la saison NBA pour le moment, il a précisé que sa décision sera révélée une fois que celle-ci sera terminée. «Je suis uniquement concentré sur la NBA. On prendra la décision après la fin de la saison», explique-t-il.

«Je veux que ma tête soit à 100% ici (en NBA, ndlr). Après, au niveau international, c'est une bonne chose que j'ai acquis la nationalité française. (…) Ce serait un bel enchaînement oui, si je gagne le titre avec les Sixers avant. Un titre de champion du monde cet été, ou de champion olympique l'année prochaine, ce serait vraiment bien. Mais je ne sais pas ce qui va se passer d'ici là, car si je gagne en NBA, je peux être tellement fatigué derrière... Donc ça dépendra de mon corps aussi», a-t-il également indiqué.

Evan Fournier confiant

Interrogé par le site espagnol Mundo Deportivo, Evan Fournier pense que Joel Embiid ne fera pas le choix de la sélection américaine. Et que, s’il décidait de jouer avec la France, il serait accueilli les bras ouverts. «Joel Embiid avec nous ? On verra bien. Il a la nationalité américaine maintenant, mais je ne pense pas qu’il jouera avec Team USA. S’il choisit la France ? Il sera le bienvenu. On l’accueillera à bras ouverts. On sera très compétitifs avec l’ajout d’un nouveau pivot. Quelque chose de spécial est en train de se construire», explique le joueur de l’équipe de France.

Candidat régulier au titre de MVP (meilleur joueur de la ligue) en NBA, meilleur marqueur la saison passée, la perspective d’ajouter Joel Embiid à un effectif qui compte déjà dans ses rangs Rudy Gobert, triple meilleur défenseur de la NBA, et Victor Wembanyama, le jeune espoir tricolore pressenti pour terminer à la première place de la prochaine Draft NBA et à qui les experts promettent un avenir radieux, semble particulièrement alléchante pour une équipe de France médaillée d’argent lors des JO de Tokyo en 2021 après une défaite sur le fil (82-87) face aux Américains.

Reste à voir dans quelle forme physique le pivot des Sixers – souvent freinés par les blessures dans sa carrière – terminera la saison, et si son club de Philadelphie ne tentera pas de le dissuader de participer aux compétitions internationales en raison de son historique de séjours à l’infirmerie.