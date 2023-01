France-Suède, demi-finale du Mondial de handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Invaincue depuis le début de la compétition, l’équipe de France affronte, ce vendredi (21h), la Suède en demi-finale du Mondial de handball à Stockholm. Voici le programme TV complet.

Une très bonne habitude. Pour la 14e fois de son histoire, et surtout la 5e consécutive, l’équipe de France va disputer, ce vendredi, une demi-finale d’un Mondial de handball. Et les Bleus auront face à eux la Suède, qui sera portée par 20.000 supporters à la Tele2 Arena de Stockholm. Un adversaire de taille dont ils ne gardent pas de bons souvenirs.

Les hommes de Guillaume Gille avaient été battus aux portes de la finale par ces mêmes suédois lors de la précédente édition (26-32), mais également à l’Euro 2022 il y a tout juste un an (33-34). C’est donc une double revanche que les champions olympiques en titre s’apprêtent à jouer. «C’est un challenge fantastique qui nous attend», a confié le sélectionneur tricolore à l’issue de la victoire décrochée face à l’Allemagne (35-28) grâce notamment aux prouesses du gardien Rémi Desbonnet (14 arrêts sur 30 tirs).

Elohim Prandi a lui qualifié cette confrontation de «combat», même si les Suédois pourraient être privés de leur maître à jouer Jim Gottfridsson, sorti blessé à une main contre l’Egypte. Et les Bleus espèrent remporter ce duel pour atteindre la finale, programmée dimanche. Et comme face aux Allemands, l’équipe de France aura besoin d’un très grand gardien et d’une équipe déterminée pour continuer à rêver d’une septième couronne mondiale

Le programme TV

France-Suède

Demi-finale du championnat du monde de handball

Vendredi 27 janvier à 21h

A suivre en direct et en intégralité sur TF1 et beIN SPORTS, accessibles via MyCanal