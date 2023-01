Italie : des photos d’Adolf Hitler avec le maillot de l’AS Roma collées dans les rues de Rome

De nombreuses photos d’Adolf Hitler vêtu d’un maillot du club de football de l’AS Roma ont été découvertes, mercredi, dans les rues de Rome (Italie).

Nouveau scandale en Italie. Plusieurs dizaines de photos représentant Adolf Hitler vêtu d’un maillot de l’AS Roma ont été découvertes, mercredi, dans différentes rues de Rome. Ces images à l’effigie du dictateur nazi ont été collées sur des vitrines, des feux tricolores ou encore des panneaux publicitaires et de signalisation de la capitale italienne.

Si les auteurs de ces agissements sont pour le moment inconnus, cet acte, survenu à deux jours de la journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah, a déclenché une importante vague d’indignation de l’autre côté des Alpes. A commencer par le maire de Rome.

«Les autocollants représentant Hitler avec le maillot de la Roma qui sont apparus aujourd’hui (mercredi) dans la ville sont une véritable infamie, une défiguration inacceptable à quelques jours de la ‘Journée du Souvenir’, a déploré Roberto Gualtieri. Nous avons pris des mesures pour leur élimination immédiate. Honte à ceux qui en sont responsables.»

Una vera infamia gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della #Roma apparsi oggi in città, uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione. Vergogna per gli autori. https://t.co/B4GTVeLZ6O

— Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) January 25, 2023