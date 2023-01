Open d’Australie : le père de Novak Djokovic filmé avec des supporters pro russes

Le père de Novak Djokovic a été filmé, mercredi, en compagnie de supporteurs brandissant des drapeaux russes pendant l'Open d'Australie de tennis.

Srdjan Djokovic, père de Novak, a été filmé en compagnie de supporteurs brandissant des drapeaux russes pendant l'Open d'Australie, des scènes qualifiées de «honteuses» par l'ambassadeur d'Ukraine à Canberra.

A l'issue du match des quarts de finale remporté mercredi soir par Novak Djokovic face au Russe Andrey Rublev, un groupe de supporteurs a déployé des drapeaux russes, dont l'un agrémenté du visage du président Vladimir Poutine, près de la Rod Laver Arena de Melbourne, tout en scandant des slogans pro-russes.

This is…quite a mess for the #AusOpen, to say the least.





Srdjan Djokovic posing with the pro-Putin rally last night just outside Rod Laver Arena.





The levels of security breakdowns that allowed for this are staggering.





Story/video via @jamesgraysport:https://t.co/L4gtaKKNP6 pic.twitter.com/qnOx3MGYqB

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 26, 2023