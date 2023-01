France-Danemark, mondial de hand 2023 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France de handball continue son parcours sans faute au championnat du monde 2023. Les Bleus joueront pour le titre en finale dimanche contre le Danemark. Voici le programme TV complet.

Les Bleus affronteront ce dimanche le Danemark, double tenant du titre, en finale du mondial de handball 2023. Après avoir disposé de la Suède (31-26) en demi-finale vendredi dernier, les hommes de Guillaume Gille, toujours invaincus dans cette compétition, auront à cœur de récupérer ce titre de champions du monde qui leur échappe depuis 2017.

Les Danois ont quant à eux battu l’Espagne en demi-finale dans un match accroché (26-23), mais restent sur une belle série de victoires hormis un match nul contre la Croatie en phase de groupes (32-32).

L’enjeu est donc de taille pour cette finale : un troisième sacre consécutif pour les Danois, ou un septième titre pour les Bleus.

Programme TV

France-Danemark

Finale

Mondial de handball 2023

Dimanche 29 janvier 23

20h50 : à suivre en direct et en intégralité sur TF1 et beIN SPORTS, accessible via MyCanal.