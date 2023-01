Handball : L'équipe de France s’incline en finale du Mondial face au Danemark (34-29)

L’équipe de France s’est inclinée en finale du Mondial 2023 de handball, dimanche soir, face au Danemark (34-29). Doubles tenants du titre, les Danois conservent leur couronne. Une première historique.

Les Danois restent les rois du monde. Dans le duel exceptionnel entre les champions olympiques français, et les doubles champions du monde en titre danois, ce sont les Vikings qui sont sortis gagnants (34-29), dimanche soir, dans la Tele2 Arena de Stockholm (Suède).

Le Danemark a brisé le rêve d'un septième titre planétaire pour les Français qui n’ont pas réussi à digérer dix premières minutes cauchemardesques, et ont laissé les Danois rentrer dans l'histoire du Mondial masculin avec une passe de trois inédite (2019, 2021, 2023). S’ils sont revenus à hauteur en début de seconde période, les Bleus ont vite été relégués à cinq minutes de la fin.

«(Il a manqué) beaucoup de choses. Une entame de match qui nous met en difficulté, qui ne nous permet pas de poser les bases de notre jeu, a confié Guillaume Gille, le sélectionneur des Bleus au micro de beIN Sports.. Et à l'inverse, on laisse les Danois dans une forme de tranquillité, de confiance, on connaît les qualités de ces joueurs quand ils sont dans leur zone de confort. Ils nous ont mené la vie très dure, on s'est bagarré jusqu'au bout, on a les ballons pour les embêter en deuxième mi-temps, on n'a pas su être efficaces dans ces moments de bascule. Il a aussi peut-être manqué quelques coups de sifflet en notre faveur dans des situations qui semblaient pourtant évidentes. Malgré tout, on a été un ton en dessous dans cette partie. Il faut avouer que le Danemark a fait une grande finale et mérite sa victoire.»

Désormais, les coéquipiers de Nikola Karabatic (38 ans), qui disputait son dernier championnat du monde, vont devoir se servir de ce revers pour se préparer pour les prochaines échéances : l’Euro 2024 et surtout les Jeux olympiques 2024 à domicile.