Ligue 1 : Lens et l'OM freinés, Lille s'incline à Nice… ce qu'il faut retenir de la 20e journée

La 20e journée de Ligue 1 se déroule ce week-end. Entre les matchs nuls de Lens et l’OM ou la défaite de Lille, voici tout ce qu’il faut en retenir.

Retour détaillé sur les matchs de cette 20e journée du championnat de France de Ligue 1 qui a notamment vu les coups d'arrêt de Lens et l'OM. Mais également les revers de Rennes et Lille, en course pour le podium.

Lorient-Rennes : 2-1

Sans Terem Moffi, deuxième meilleur buteur de Ligue 1, en instance de départ, ni Dango Ouattara, parti à Bournemouth, et sous les yeux de Bamba Dieng, arrivé en provenance de l’OM, Lorient l'a emporté 2-1 face à des Rennais encore trop tâtonnants en défense, vendredi. Après sa victoire surprise (1-0) au Roazhon Park lors de la première journée, Lorient, pourtant en perte de vitesse depuis l'automne, a frappé un nouveau coup.

Troyes-Lens : 1-1

Depuis la Coupe du monde, Lens, tenu en échec à Troyes (1-1), n’arrive pas à enchaîner deux victoires en championnat. Au Stade de l'Aube, les joueurs de Frank Haise ont même été menés pendant la majeure partie du match après un but de Yasser Larouci (50e). C'est finalement la recrue hivernale venue de Strasbourg, Adrien Thomasson, qui a réussi à égaliser (88e).

OM-Monaco : 1-1

Tenu en échec par Monaco (1-1), l'Olympique de Marseille a manqué l'occasion de s'installer à la deuxième place de la Ligue 1 après le nul également de Lens. Les Marseillais d’Igor Tudor, qui avaient remporté leurs six derniers matchs de championnat, conservent cinq points d’avance sur l’ASM mais peuvent être déçus. Notamment après leur première période assez catastrophique. Malgré ce nul, les supporters olympiens ont eu le sourire ce week-end avec le joli coup réalisé sur le marché des transferts avec la signature d’Azzedine Ounahi (Angers). Le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde avec le Maroc s’est engagé pour quatre ans et demi.

Nice-Lille : 1-0

Nice a battu Lille (1-0) dimanche à l'Allianz Riviera et confirme son regain de forme depuis le départ de Lucien Favre. Didier Digard, son successeur, enchaîne ainsi un troisième match sans défaite. Avec sept points en trois rencontres depuis le changement d'entraîneur, les Aiglons (28 points) reviennent à six unités de leurs adversaires, et à neuf de Rennes, actuellement européen. Pour les Dogues, invaincus depuis le 30 octobre à Lyon (1-0) et qui restait sur une seule défaite en 10 journées de L1 (pour six victoires et trois nuls), c’est un véritable coup d’arrêt.

Strasbourg-Toulouse : 1-2

Après son nul contre Lens (2-2) et sa victoire surprise à Lyon (2-1), Strasbourg est retombé dans ses travers et s’est logiquement incliné (2-1) face à Toulouse. Un doublé de Thijs Dallinga (25e, 51e) a répondu à l'ouverture du score de Kevin Gameiro (25e), qui a été exclu dans le temps additionnel. Avec cette cinquième défaite à domicile, la neuvième de la saison, les Alsaciens, bloqués à 15 points, retombent à la 17e place et comptent désormais trois longueurs de retard sur Brest, 16e et premier non relégable après son large succès contre Angers (4-0) la lanterne rouge. Toulouse grimpe à la 10e place (25 points) et a confirmé son excellent début d’année 2023 avec un troisième succès en quatre matches.

Brest-Angers : 4-0

Lourdement battu 4-0 dimanche à Brest, Angers a égalé le record de défaites consécutives établi par le Cercle athlétique Paris (1933-1934) et atteint depuis seulement par Dijon (2020-2021) avec 12 revers. Après Brest, Angers, qui a vendu son milieu de terrain Azzedine Ounahi à l’OM, a encore plusieurs concurrents directs au menu des prochaines journées, avec Ajaccio, Lorient, Auxerre et Strasbourg. Les Bretons effectuent une très bonne opération et se retrouvent 16es.

Clermont-Nantes : 0-0

Pas de vainqueur entre Clermont et Nantes (0-0), deux formations qui réalisent de bonnes choses depuis la fin de la Coupe du monde. A noter, la statistique assez impressionniante avec aucun tir cadré dans cette rencontre.

Auxerre-Montpellier : 0-2

Montpellier s’est relevé en allant battre Auxerre (0-2) grâce à un doublé de Stephy Mavididi (62e e 81e). Revenu cet hiver dans l’Hérault, Benjamin Lecomte a stoppé un penalty dans le temps additionnel.

Ajaccio-Lyon 17h05

PSG-Reims 20h45