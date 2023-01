Open d’Australie : l’incroyable émotion de Novak Djokovic après avoir remporté son 22e titre du Grand Chelem (vidéo)

Dans la foulée de son 10e sacre à l’Open d’Australie, son 22e titre en Grand Chelem, Novak Djokovic a été submergé par l’émotion au moment de célébrer son sacre avec ses proches dans les tribunes.

Il n’a pu contenir son émotion. Sur une dernière faute directe de Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic a remporté, ce dimanche, l’Open d’Australie pour la 10e fois de sa carrière et conquis son 22e titre du Grand Chelem, égalant le record de Rafael Nadal. Une performance majeure, surtout un an après avoir été expulsé d’Australie en raison de son statut vaccinal. Et au moment de célébrer cette victoire avec ses proches, il a été envahi par une intense émotion.

Après avoir serré dans ses bras plusieurs membres de son clan, dont son coach Goran Ivanisevic et sa mère Dijana, il s’est effondré en larmes dans les tribunes, où il est resté allongé pendant de très longues secondes. Il s’est finalement relevé pour retourner sur sa chaise, où il a dissimulé ses sanglots dans une serviette. «J’ai craqué parce que soudain, ce poids que j’avais sur les épaules s’est dissipé», a expliqué Novak Djokovic.

Et comme un bonheur n’arrive jamais, Novak Djokovic retrouvera son trône de n°1 mondial lundi grâce à ce sacre et visera un 23e couronne en juin prochain à Roland-Garros pour se rapprocher du record absolu, hommes et femmes confondus, détenu par l’Australienne Margaret Court (24 titres).