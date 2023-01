Open d’Australie : Novak Djokovic remporte son 22e titre du Grand Chelem et égale le record de Rafael Nadal

Novak Djokovic, qui a battu, ce dimanche, le Grec de Stefanos Tsitsipas en finale de l’Open d’Australie (6-3, 7-6, 7-6), a décroché son 22e titre du Grand Chelem et égalé le record de Rafael Nadal.

Et de 10 qui font 22 ! Au terme d’une finale remportée en trois sets contre le Grec Stefanos Tsistsipas (6-3, 7-6, 7-6), Novak Djokovic a remporté, ce dimanche, l’Open d’Australie pour la dixième fois de sa carrière (en autant de finale) et son 22e titre du Grand Chelem, égalant le record de Rafael Nadal. Et cerise sur le gâteau, il retrouvera, ce lundi, son trône de n°1 mondial qu’il avait abandonné en juin dernier avant son sacre à Wimbledon. Une magnifique revanche pour le Serbe, un an après avoir été expulsé d’Australie juste avant le début du tournoi en raison de son statut vaccinal.

Et «Nole» a vécu ce sacre comme une véritable libération après tous les événements et les polémiques vécus ces derniers mois. Après avoir célébré sa victoire avec son clan, il a été submergé, comme rarement, par l’émotion et est resté allongé de longues secondes dans les tribunes en larmes.

«C’est l’un des tournois les plus difficiles de ma carrière. Seule ma famille et mon team savent par quoi je suis passé ces trois ou quatre dernières semaines. Je n’ai pas joué l’an passé, je suis revenu cette année. Les circonstances font que c’est la plus grosse victoire de ma carrière», a-t-il confié au moment de recevoir le trophée des mains de Ken Rosewall.

Invaincu depuis le début de la saison, Novak Djokovic a été impérial tout au long de cette quinzaine à Melbourne, ne concédant qu'un set (au 2e tour contre le Français Enzo Couacaud), jusqu’à cette finale, où il n’a laissé aucune chance à Stefanos Tsitsipas. Il a rapidement mis la main sur la rencontre pour conclure la première manche en 36 minutes (6-3). S’il s’est montré ensuite un peu plus fébrile par moment, il a su rester solide pour empocher le 2e set au tie-break et rapidement débreaké au début du 3e.

Et il a finalement achevé sa démonstration à nouveau au tie-break sans jamais vraiment avoir été inquiété. Preuve que le patron du tennis mondial est bien de retour au sommet et il tentera de décrocher son 23e Grand Chelem en juin prochain à Roland-Garros. La question est désormais de savoir si Rafael Nadal, lui aussi en quête de sa 23 couronne, sera présent.