Quinté du Prix d’Amérique 2023 : le nouveau triomphe de Jean-Michel Bazire avec Hooker Berry

Pour la 5e fois de sa carrière, le Français Jean-Michel Bazire (51 ans) a remporté haut la main, ce dimanche, le Prix d’Amérique 2023 avec Hooker Berry à l’hippodrome de Vincennes.

Le Prix d’Amérique est une histoire de famille. Celle de la famille Bazire. Un an après la victoire de Nicolas Bazire avec Davidson du Pont, c’est son illustre père Jean-Michel qui a triomphé, ce dimanche, avec Hooker Berry lors de la 102e édition à l’hippodrome de Vincennes. Le Français de 51 ans a remporté pour la 5e fois de sa carrière cette course de légende (1999, 2004, 2015, 2019 et 2023). Avec brio et une aisance déconcertante.

S’il est parti prudemment, Jean-Michel Bazire a contourné le peloton à l’amorce de la dernière ligne droite avant de faire la différence et de s’imposer facilement devant ses adversaires. A 100m mètres de la ligne d’arrive, il était tellement sûr de sa victoire qu’il a pris le temps de saluer le public.

«En descendant, ça bombardait, je me suis dit : ‘il faut que je sorte de là’. J’avais bien le contact avec la bouche de mon cheval quand je suis sorti dans le dernier tournant et j’ai su que j’avais gagné. Cela a été très facile», a-t-il commenté à l’arrivée, alors que la deuxième place est revenue à la jument italienne Ampia Mede Sm entraînée en France par Fabrice Souloy et pilotée par Franck Nivard. Présenté comme l’un des grands favoris, Idao de Thillard, monté par Clément Duvaldestin, a lui pris le galop en début de parcours et a été disqualifié.

Grâce à cette victoire dans l’épreuve reine du trot mondial, Hooker Berry a rapporté à son propriétaire Michel Aladenise les 450.000 euros promis au vainqueur sur le million d’euros de primes diverses.