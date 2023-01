Rugby : un joueur suspendu pour avoir offert une banane à un coéquipier d’origine guinéenne

Un joueur du club de Trévise a été suspendu jusqu’à la fin de la saison par la Fédération italienne de rugby pour avoir offert une banane à un joueur d’origine guinéenne durant les fêtes de Noël.

Un geste honteux. Et qui lui a valu une très lourde sanction. L’international italien Ivan Nemer a été suspendu jusqu’à la fin de la saison par la Fédération italienne de rugby pour son «cadeau» raciste destiné à son coéquipier d’origine guinéenne Cherif Traoré. Juste avant les fêtes de fin d’année, les joueurs du club de Trévise s’étaient réunis pour fêter Noël et s’offrir des cadeaux de façon anonyme. A cette occasion, Cherif Traoré, également international italien, a eu la mauvaise surprise de découvrir une banane pourrie emballée.

#FIRInforma





Il Tribunale Federale squalifica Ivan Nemer (Benetton Rugby, 11 caps) sino al 30 giugno 2023





Comunicato stampa completo e una dichiarazione dell’atleta https://t.co/3lTBRYSJsy pic.twitter.com/FEDWwFUqtx — Italrugby (@Federugby) January 27, 2023

«Non seulement le geste est choquant, mais ce qui m’a le plus blessé a été de voir la plupart de mes coéquipiers présents rire. Comme si tout était normal», avait déploré le joueur sur son compte Instagram le 21 décembre dernier. «Je suis habitué, ou plutôt j’ai dû m’habituer à faire bonne figure chaque fois que j’entendais des blagues racistes (…) mais ce qui s’est passé hier est différent», avait-il ajouté.

Alors que le club avait fermement condamné ce geste et assuré que les joueurs avaient présenté leurs excuses, une enquête a permis de découvrir qu’Ivan Nemer était à l’origine de ce «cadeau». «Le racisme n’a jamais joué et ne jouera jamais aucun rôle dans ma vie, tout comme il ne devrait jouer aucun rôle dans la vie de chacun d’entre nous (…) Je viens d’un pays multiculturel comme l’Argentine, où les cultures se mélangent depuis plus d’un siècle», s’est défendu Ivan Nemer, qui n’a pas fait appel de sa sanction.