Basket : insulté de «bonobo», un joueur quitte le parquet lors d’un match de Nationale 2

Le meneur de jeu du club de basket de Metz, en Nationale 2, a décidé de quitter le terrain dimanche à Charleville-Mézières, après avoir été victime d’injure raciste venant d’un spectateur.

Loïc Akono, joueur de basket de Metz en Nationale 2, a raconté sur les réseaux sociaux et dans la presse locale l’acte raciste dont il a été victime lors d’un match de championnat ce dimanche.

«J’ai décidé de quitter le terrain aujourd’hui à Charleville-Mézières après cette phrase d’une personne dans les gradins ‘relève toi bonobo’. Et le comble, je me suis fait menacer de prendre une faute technique parce que j’avais des choses à leur dire, a posté Loïc Akono sur Twitter. C’est bien la première fois que ça m’arrive. J’ai pris cette position de rentrer au vestiaire et rien n’allait me faire changer. C’est bien dommage en 2023 d’en arriver là mais je ne pouvais pas rester sur ce terrain.»

Ancien joueur de Pro A, Akono a indiqué que l’arbitre de la rencontre avait aussi entendu ses propos racistes. «Derrière, au moment où j’ai voulu donner mon ressenti à cette personne, l’arbitre m’a menacé de me mettre une faute technique et j’ai rapidement pris la décision de quitter le parquet. C’est bien dommage d’en arriver là en 2023, mais je ne pouvais pas rester sur ce terrain.»

«Ce qui m’a fait le plus mal, c’est que, derrière, l’arbitre me menace de me mettre une technique car j’ai envie de dire ce que je ressens aux gens. Donc c’est moi qui vais me faire sanctionner parce que je me suis fait insulter de bonobo ?», a-t-il questionné sur Instagram.

Le président de Charleville-Mézières, Luc Torres, a «condamné fermement ces propos, s’ils sont avérés, car ils n’ont rien à faire dans une salle de basket, ni où que ce soit», dans des propos relatés par l’Ardennais.