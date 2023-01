Handball : Nikola Karabatic, stop ou encore avec les Bleus ?

Nikola Karabatic a disputé son dernier championnat du monde de handball avec l’équipe de France. Mais va-t-il pour autant prendre sa retraite internationale ?

Agé de 38 ans, Nikola Karabatic a vécu son dixième et dernier Mondial de handball. S’il n’a pas remporté de nouveau titre (défaite contre le Danemark en finale), celui qui a disputé la compétition sur une jambe (blessure au pied gauche) ne compte pas encore s’arrêter.

L’ainé des Karabatic avait en effet balayé l’idée d’une retraite internationale dans la semaine en Suède. «Ce n'est pas vraiment quelque chose d'exceptionnel car, derrière, j'aurai la possibilité de participer à un Euro et, peut-être, aux JO. Donc ce ne sera pas mon dernier match en équipe de France», avait-il indiqué.

Celui qui possède l’un des plus beaux palmarès du handball français et même mondial, en club (trois Ligues des champions) et en sélection (trois titres olympiques, quatre Mondiaux, trois Euros) compte bien être présent en 2024 pour l’Euro en janvier, et surtout les Jeux olympiques à Paris.

Reste désormais à savoir si son physique le laissera tranquille pour être présent. «Je vais essayer de me reposer un peu, réparer mon pied, bien finir la saison avec mon club. J'espère rejouer au handball la saison prochaine, je n'ai pas encore prolongé définitivement, a-t-il expliqué dans des propos publiés par le site de L’Equipe. Après, je ferai un bilan à la fin de saison sur mon état physique, sur ma capacité à jouer en équipe de France, à être bon avec le maillot bleu car il n'y a rien d'acquis. Si jamais je dois aller aux Jeux Olympiques c'est que j'aurai mérité ma place, il faut que je sois bon sur le terrain et en forme.»

Pour rappel, l'équipe de France est championne olympique en titre après son triomphe lors des JO de Tokyo, disputés en 2021.