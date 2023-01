Snowboard : un ancien champion du monde décède dans une avalanche au Japon

Médaillé d’or de halfpipe aux Mondiaux de 2015, le snowboardeur américain Kyle Smaine (31 ans) ferait partie des deux victimes décédées dans une avalanche survenue, ce dimanche 29 janvier, au Japon.

Terrible drame au Japon. Deux hommes ont été retrouvés morts après avoir été pris dans une avalanche survenue, ce dimanche, dans la région centrale de Nagano. Si les autorités japonaises n’ont pu identifier les victimes, un magazine de ski américain a indiqué que Kyle Smaine (31 ans), médaillé d’or de halfpipe aux Mondiaux de Kreischberg (Autriche) en 2015, avait péri dans une avalanche au Japon. Deux hommes, qui accompagnaient le snowboardeur américain, ont également posté des messages sur Instagram indiquant qu’il avait été tué dans une avalanche.

Les deux hommes décédés faisaient du hors-piste avec 11 autres skieurs et snowboardeurs quand l’avalanche s’est déclenchée. Trois autres personnes ont été prises dans l'avalanche mais elles sont parvenues à s'en dégager. Au contraire de Kyle Smaine, même si le responsable de la police n’a pu confirmer l’identité des deux hommes retrouvés ce lundi, ni leur nationalité.

Cela n’a pas empêché les fans de lui rendre hommage sous une vidéo postée dimanche sur son compte Instagram. «C’est ce qui me fait revenir au Japon chaque hiver. Une qualité de neige incroyable, des tempêtes non-stop, et un terrain vraiment fun qui semble s’améliorer au fur et à mesure que vous explorez», avait-il écrit. Quelques heures avant sa tragique disparition.