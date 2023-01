Formule 1 : Red Bull, Ferrari, Mercedes… Quand les nouvelles monoplaces seront-elles présentées ?

Les écuries de Formule 1 présenteront majoritairement leurs monoplaces pour la saison 2023 durant la première quinzaine du mois de février. La saison commencera, elle, le 5 mars à Bahreïn.

C’est toujours un événement très attendu. Alors que la saison 2023 de Formule 1 commencera le 5 mars prochain à Bahreïn, les écuries dévoileront leurs monoplaces quelques semaines plus tôt. La présentation des nouvelles livrées est majoritairement prévue durant la première quinzaine du mois de février.

Et c'est l'écurie Haas qui a ouvert le bal, ce mardi, avec le lancement de sa nouvelle voiture. Elle sera ensuite imitée par Red Bull, qui va présenter sa nouvelle monoplace ce vendredi 3 février. Après l’écurie championne du monde en titre, ce sera au tour de Williams (6 février) puis d'Alfa Romeo (7 février) avant une succession de présentations : AlphaTauri (11 février), Aston Martin et McLaren (13 février), Ferrari (14 février), Mercedes (15 février) et Alpine (16 février).

Et avant le premier Grand Prix, les écuries auront un premier rendez-vous sur le tracé de Sahkir pour trois jours d’essais hivernaux organisés du jeudi 23 au samedi 25 février, soit une semaine avant le début de la saison.

Les dates de présentation

Haas : mardi 31 janvier

Red Bull : vendredi 3 février

Williams : lundi 6 février

Alfa Romeo : mardi 7 février

AlphaTauri : samedi 11 février

McLaren : lundi 13 février

Aston Martin : lundi 13 février

Ferrari : mardi 14 février

Mercedes : mercredi 15 février

Alpine : jeudi 16 février