Formule 1 : Red bull, Mercedes, Ferrari… voici les nouvelles monoplaces pour la saison 2023

Alors que le premier Grand Prix est programmé le 5 mars à Bahreïn, les écuries vont présenter leurs monoplaces pour la nouvelle saison de Formule 1 chacune leur tour jusqu’au 16 février.

L’écurie américaine Haas a ouvert le bal dès ce mardi 31 janvier en présentant les couleurs de sa nouvelle monoplace.

So here it is, the #VF23 livery, the first of our title-partnership with @MoneyGram #HaasF1 #MoneyGramDrivesYou pic.twitter.com/RGyeUZXDbP

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 31, 2023