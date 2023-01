Montpellier-PSG, 21e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

A l’aube d’un mois de février très chargé, le PSG se déplace, ce mercredi 1er février (21h), à Montpellier pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Voici le programme TV complet.

Un nouveau départ pour le PSG ? Le club de la capitale a connu un mois de janvier compliqué avec une victoire et seulement quatre points pris en quatre matchs de championnat. Et son niveau de jeu a fortement inquiété avec des prestations aussi décevantes les unes que les autres, dont la dernière face à Reims au Parc des Princes (1-1). A l’aube d’un mois de février très chargé, les Parisiens vont devoir se ressaisir et montrer un autre visage, dès ce mercredi, lors du déplacement à Montpellier pour la 21e journée de Ligue 1.

«On doit rapidement retrouver un niveau de jeu beaucoup plus élevé et surtout prendre des points», a insisté Christophe Galtier conscient des difficultés rencontrées par son équipe depuis le retour de la Coupe de monde. «Quel que soit le système, chacun doit donner plus sur le terrain», a ajouté le coach, qui attend une réaction de ses joueurs.

Car une nouvelle contre-performance dans l’Hérault ne ferait qu’accentuer les doutes à tout juste deux semaines d’affronter le Bayern Munich en 8e de finale aller de la Ligue des champions et permettrait à Lens, qui reçoit Nice, ainsi qu’à Marseille, en déplacement à Nantes, de se rapprocher en tête du classement.

Le programme TV

Montpellier-PSG



21e journée de Ligue 1



Mercredi 1er février à 21h



A suivre en direct et en intégralité sur Canal+ Sport 360