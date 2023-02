Basket : une entraîneure licenciée pour s’être fait passer pour une fille de 13 ans lors d’un match (vidéo)

Une entraîneure adjointe d’une équipe de basket, âgé de 22 ans, a été licenciée pour s’être fait passer pour une jeune fille de 13 ans lors d’un match entre adolescentes aux Etats-Unis.

Elle n’est pas passée à travers les mailles du filet. Une entraîneure adjointe d’une équipe de basket, dans une école aux Etats-Unis, a été licenciée pour s’être fait passer pour une jeune fille de 13 ans lors d’un match entre adolescentes. Elle a voulu remplacer une de ses joueuses qui était absente ce jour-là, mais elle n’est pas passée inaperçue.

Something you don't see every day. An assistant coach on a JV girls basketball team impersonated a 13-year-old player on the team in a game. The coach is no longer an employee of the Portsmouth School District. @WAVY_News





