Paris 2024 : le calendrier complet des épreuves dévoilé

Le calendrier des 549 épreuves des compétitions paralympiques de Paris 2024 a été dévoilé ce mercredi 1er février, à moins de 600 jours des Jeux de la capitale française.

Dans moins de 600 jours auront lieu les Jeux Paralympiques à Paris (28 août au 8 septembre 2024). L’occasion pour les organisateurs de dévoiler le calendrier.

Ainsi, dans le détail, le lendemain de la cérémonie d'ouverture sur les Champs-Elysées et la Place de la Concorde, le jeudi 29 août, les premières médailles seront distribuées, avec le 500 mètres contre-la-montre femmes en Para cyclisme sur piste. La natation et le taekwondo, disputés au Grand Palais, délivreront aussi leur premier verdict dès le 29 août.

The competition schedule for #Paris2024 #Paralympics is out!





Get ready to see the world’s best athletes competing in 22 Para sports and 549 events across 11 days of thrilling competition!





Check the full calendar here@Paris2024 https://t.co/jxwVNez3qZ

— Paralympic Games (@Paralympics) February 1, 2023